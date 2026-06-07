Die protestantische Kirchengemeinde lädt für Sonntag, 14. Juni, zur Kirche Kunterbunt am Wasserspielplatz an der Saline ein. Pfarrer Julian Kiefhaber kündigt ab 10 Uhr ein „freches, wildes und wundervolles“ Programm für junge Familien und Kinder von fünf bis 12 Jahren mit Liedern, Handpuppenspiel und Taufen mehrerer Kinder an. Anschließend sei Zeit für Spiele und Kreativangebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Auch ein großes Picknick ist geplant, zu dem jeder etwas mitbringen darf.