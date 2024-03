Die Pfälzer lieben ihren Wurstmarkt. Warum also nicht das private Glück mit der Liebe zum Volksfest verbinden? Das hat sich auch die Evangelische Kirche der Pfalz gedacht. Am Samstag, 14. September, 11 bis 22 Uhr, können sich Paare, ob alt ob jung, hetero oder homo, ob seit 50 Jahren verheiratet oder gar nicht, segnen lassen. Paare, die schon standesamtlich verheiratet sind, und bei denen mindestens ein Partner Mitglied der evangelischen Kirche ist, können sich sogar gültig kirchlich trauen lassen. Geheiratet wird auf der Michaeliskapelle, im Riesenrad – und vielleicht sogar im Schubkarchstand. Letzteres ist bisher laut Kirche nur eine Idee. Wie Segnungen und Trauungen ablaufen und was die Hintergründe der Aktion sind, steht in unserem ausführlichen Artikel.