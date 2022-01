Das Kiosk der Minigolfanlage an den Salinen ist am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, durchtrennten die Täter zwischen vergangenem Freitag und Montag drei Vorhängeschlösser an der Tür des Kiosks – um letztendlich an der verschlossenen Holztür zu scheitern. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizei zu informieren: telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.