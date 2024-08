Sonja Engelhardt ist fast Expertin für Dürkheimer Freibäder. Ein Bild aus ihrer Jugend zeigt sie im Grethener Schwimmbad. Auch zum Salinarium hat sie eine besondere Beziehung.

Übers Grethener Freibad weiß Sonja Engelhardt, die inzwischen in Ludwigshafen wohnt, einiges zu erzählen. Hat sie doch in diesem Bad ihre Kindheit verbracht. Auf dem Bild, das sie an unsere Redaktion geschickt hat, ist sie mit ihrer lieben Freundin Petra zu sehen. Eine Zufallsbekanntschaft, mit der sie als Kind viel Zeit verbracht hat. Und am liebsten waren beide zusammen im Grethener Freibad.

Tränen bei der Schwimmbad-Schließung

„Wir haben geheult, als es zugemacht hat“, erinnert sich Engelhardt an das Schwimmbad. Sie hat das Bad noch vor ihrem inneren Auge und ruft sich im Gespräch mit der Zeitung die einzelnen Stationen ins Gedächtnis: die Holzumkleidekabinen, die Treppe hinauf zum Kiosk („Pommes waren immer ein Muss“), „diese furchtbaren Badekappen“, der alte blaue Beckenrand und natürlich das Einzelbecken mit einer Rutsche, wo sich die Kinder „immer den Popo auf dem Boden angerannt“ haben. Wo die Toiletten waren, sei auch ein Berg gewesen, von dem sie als Kinder immer heruntergerollt seien. „Das sind Kindheitserinnerungen“, sagt Engelhardt.

Sie hat damals mit ihrer Familie in Ellerstadt gewohnt. „Wir sind mit der Rhein-Haardtbahn reingefahren“, erzählt sie. Im Schwimmbad war oft auch die neun Jahre ältere Schwester dabei, die damals in Hardenburg zu Hause war. Von ihr stammt wohl auch die Aufnahme der beiden lächelnden Mädchen am Beckenrand.

Zehnmillionste Salinariums-Besucherin

Die 54-Jährige, die sich als „Bad Dürkheimerin im Herzen“ bezeichnet, hat aber noch eine besondere Beziehung zu einem anderen Dürkheimer Schwimmbad. Im Jahr 2013 war sie zufällig an einem warmen Sommertag im Juni die zehnmillionste Besucherin des Salinariums. Damals habe es einen Riesenpräsentkorb mit Handtüchern gegeben, überreicht von Bürgermeister Wolfgang Lutz, erinnert sie sich. Auch, wenn Engelhardt nicht zum Schwimmen nach Bad Dürkheim kommt, ist sie der Kurstadt verbunden. Sie freut sich aktuell wieder auf den Wurstmarkt im September.

