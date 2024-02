Die Polizei hat bereits Ende Januar einen Bad Dürkheimer verhaftet, der Kinder schwer sexuell missbraucht haben soll.

Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen bestätigte das Polizeipräsidium Rheinpfalz nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal auf Nachfrage. Demnach vollstreckten Einsatzkräfte bereits am Mittwoch, 24. Januar, einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 39-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Zugriff soll in seiner Wohnung in der Innenstadt erfolgt sein. Nach RHEINPFALZ-Informationen geht es dabei um mehrere Fälle schweren Missbrauchs.

Der Beschuldigte wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.