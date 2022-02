Weiter geht es in Sachen Kinderyoga mit Britta Blankenfuland, Bewegungsmanagerin des Landkreises. Um genau zu sein, steht diesmal ein kleiner Wechsel zwischen zwei Übungen an.

Einen Trend hin zu Kinderyoga hat die Bewegungsmanagerin des Landkreises erkannt, die in der Region für niedrigschwellige Sportangebote sorgt. Die Übungen „tun Körper und Seele der Kinder einfach gut“, sagt Blankenfuland. Kinderyoga ist in einer spielerischen Form schon für Ein- bis Dreijährige geeignet. Insgesamt ist Kinderyoga phantasievoller gestaltet, aber sonst sehr ähnlich zum Yoga für Erwachsene. Diesmal erwarten uns der Herabschauende Hund und die Kobra, zwei miteinander zu kombinierende Übungen.

Für die Kleinsten „ist die Anleitung nicht so spezifisch. Man sagt: Verwandelt euch in einen Hund, dann machen die das automatisch, gehen auf alle Viere, bellen und wackeln mit dem Popo, um mit dem imaginären Schwanz zu wedeln“, erklärt die Bewegungsmanagerin. Für die Kobra werden die Kinder zur Schlange, „sie werden gelenkig und schlängeln sich meistens ganz leise über den Boden“.

„Phantasie ist bei Kindern wichtig“

Für Kinder ab drei Jahren wird es ein bisschen anspruchsvoller. „Sie knien sich auf den Boden, stellen die Hände vor sich auf. Der Po wird so weit wie möglich nach oben geschoben, sodass Arme und Beine gestreckt sind“, erklärt die Sportexpertin und fügt an: „Wer mag, darf mit dem Schwanz wedeln oder bellen. Die Phantasie ist bei Kindern wichtig, damit sie Spaß an der Sache behalten.“

Aus dem Herabschauenden Hund geht es in die Kobra. Dafür legen sich die Kinder flach auf den Bauch, die Fußspitzen werden ausgestreckt. „Die Handinnenflächen werden neben die Brust auf den Boden gesetzt, mit nach hinten oben angewinkelten Ellbogen. Dann heben die Kinder den Brustkorb so weit es geht vom Boden ab und strecken den Hals in die Höhe.“ Wer möchte, darf lange und leise zischen, das passt auch zum langen Ausatmen, das typisch fürs Yoga ist.

Übungen gut für den Rücken

„Die Kobra ist eine schöne Umkehrposition zum Hund“, sagt Blankenfuland. Der Hund ist gut für die Rückenmuskulatur, dehnt die Schultern und die Beinrückseite. Die Kobra kräftigt den Rücken, dehnt den Brust- und Schulterbereich „und beugt einem Rundrücken vor“. Atemwege werden geöffnet, „was entspannteres Durchatmen ermöglicht“, erklärt sie die Wirkung. Wie so oft gilt bei den Kindern, dass sie die Übung so oft und lange machen, wie es Spaß macht.

Bewegt in jedem Alter

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden. Alle bisherigen Artikel sind hier zu finden.