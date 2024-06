Kindertagespflegepersonen, die in Teilzeit arbeiten, sollen im Kreis Bad Dürkheim Geld für die Vor- und Nachbereitung erhalten. Das hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises beschlossen. Seit Jahresbeginn bekommen in der Kindertagespflege tätige Vollzeitkräfte pro Woche je eine Stunde für Vor- und Nachbereitung bezahlt. Das habe zu einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ geführt, da in Teilzeit tätige Personen Vor- und Nachbereitung nicht bezahlt bekommen, sagte der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD) im Ausschuss am Mittwoch. Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder, dass auch in Teilzeit tätige Personen ihre Vor- und Nachbereitung anteilmäßig, entsprechend dem Umfang ihrer Arbeitszeit, vergütet bekommen. Dies geschieht rückwirkend zum Jahresbeginn.