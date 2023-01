Der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim sucht für mehrere Bereiche ehrenamtliche Mitarbeiter. Hierzu sind zwei Informationsveranstaltungen geplant: Am Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr in der Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 1 in Neustadt, am Montag, 13. Februar, 19 Uhr über die Online-Plattform „Zoom“. Den Einladungslink gibt es nach der Anmeldung per E-Mail an buero@kinderschutzbund-nw-duew.de oder unter Telefon 06321 80055. Weitere Infos unter www.kinderschutzbund-nw-duew.de.