In Bad Dürkheim sorgt ein geplanter Kita-Tausch derzeit für Ärger. Die Stadt und die Lebenshilfe planen, dass 15 Kinder mit Beeinträchtigung ab dem Kitajahr 2025/26 von der Kita Leistadt in die Kita Schatzkiste in der Trift umziehen. Damit verbunden ist der Tausch des gesamten Personals.

Eltern aus beiden Einrichtungen halten das für eine schlechte Idee. Sie haben eine Petition im Internet gestartet, die bereits über 1000 Menschen unterzeichnet haben. Ihre Forderung: der Erhalt des integrativen Konzepts in Leistadt sowie die Weiterführung der Kita Schatzkiste in ihrer bisherigen Form.

Die Stadt verteidigt ihre Idee. Der geplante Tausch habe bauliche Gründe. Das Kernproblem in Leistadt – die fehlende Barrierefreiheit – sei nicht lösbar. Die Kinder mit Beeinträchtigung sollen nach Willen der Stadt künftig die barrierefreie Schatzkiste besuchen. In der Kita Leistadt soll eine Ebene nicht mehr für die Betreuung der Kinder genutzt werden. Auf der verbleibenden Ebene sollen die Regelkinder betreut werden.

