Die Fragestunde für Einwohner hat bei der ersten Sitzung des Ellerstadter Gemeinderates im neuen Jahr zeitlich den größten Raum eingenommen. Die Anliegen betrafen den Kindergarten Regenbogen, den Straßenzustand und einen bösartigen Hund.

Die Kita Regenbogen rangiere „ganz hinten“ in der Verbandsgemeinde, was ihre Räume und ihre Ausstattung angehe, brachte ein Mitglied des Elternausschusses vor. Die Küche sei ein Provisorium, es gebe weder einen separaten Ruhe- noch einen eigenen Speiseraum. Für 100 Kinder seien nur fünf Toiletten vorhanden, lauteten die Beschwerden. Die Gemeinde als Bauträger – Träger der Einrichtung selbst ist die Kirche – habe bereits „sehr viel Geld in die Hand genommen“, betonte Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG). Im Moment richte man Räume im ehemaligen Pfarrhaus für den Hort und die Kita her. Aktuell bekommt die Kita eine neue Rauchmeldeanlage, weil die alte defekt ist. Der Rat vergab den Auftrag für 10.500 Euro.

Schäferhundemix beißt kleinen Hund tot

Bei dem Glatteis Mitte Januar hatte es den Aussagen eines Paares zufolge Straßen- und Bürgersteigabschnitte gegeben, für deren Streuung sich niemand verantwortlich fühlte. Da werde man nachjustieren, versprach Stachowiak.

Viel zu zahm kam einem anderen Bürger die Reaktion darauf vor, dass sein kleiner Hund von einem dorfbekannt frei laufenden Schäferhundemix totgebissen worden sei. Bürgermeisterin Stachowiak hatte im Verbandsgemeindeblatt daraufhin die Anleinpflicht angemahnt. Der Vorgang liege bei der Polizei, es werde reagiert, versicherte Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU).

Der Rat widmete dem verstorbenen Rainer Weigert eine Gedenkminute. Er war ein Mitgründer der Grünen in Ellerstadt und bis zu seiner Erkrankung mehrere Jahre Ratsmitglied.