Ihre Schützlinge noch besser unterstützen können: Dazu haben die Erziehenden der protestantischen Kita in Weisenheim am Sand am Projekt „Kinder stärken“ teilgenommen, dessen Abschluss sie nun mit den Kita-Eltern feierten.

Im Mittelpunkt des Projekts standen laut Kita-Leiterin Ulrike Jaeckel-Schönerstedt einige Fragen: Wie können wir unsere Kinder stärken und ihnen die Unterstützung und Begleitung bieten, die sie brauchen, um sich dem Leben zu stellen und ihr Potenzial zu entfalten? Welche Faktoren stärken ihre seelische Widerstandskraft? Welche sind wichtig für die Gesundheit der Kinder und Fachkräfte? Nach Antworten darauf hätten die Erziehenden zwei Jahre lang bei insgesamt 21 Veranstaltungen gesucht.

Kirchengemeinde übernimmt fast 7000 Euro

Dabei sei das Team noch stärker zusammengerückt, zudem hätten die Beteiligten ihre innere Haltung gestärkt und mehr gelernt, wie sie die Selbstwahrnehmung, den Umgang mit Stress und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, gezielt fördern können. Fortbildnerin Petra Schnell betonte die große Fachlichkeit, Flexibilität und hohe Motivation des Kita-Personals.

„Kinder stärken“ sei ein Projekt der „Offensive Bildung“, in der sich die BASF mit Trägern und Wissenschaft für eine frühe Bildung einsetze, erklärte Pfarrer Martin Lenz. Er begrüße das. „Wir haben gerade in den letzten beiden Jahren erlebt, wie wichtig es ist, Kinder und Familien zu unterstützen. Ebenso wichtig ist es aber, mit solchen Projekten die Kita-Teams zu stärken, sie in ihrer Fachkompetenz zu fördern und damit die pädagogische Qualität der Einrichtung voranzubringen“, sagte er. Die protestantische Kirchengemeinde habe das pädagogische Personal mit einem Eigenanteil von 6290 Euro dabei unterstützt.