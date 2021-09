Weil er selbst und seine Kinder nicht angeschnallt waren, hat sich ein 42-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 7.45 Uhr einigen Ärger eingehandelt.

Laut Polizei fiel er den Beamten in der Bismarckstraße in Freinsheim bei einer der aktuell stattfindenden Schulwegkontrollen auf. Er war genauso wenig angeschnallt wie die beiden Kinder in seinem Auto. Eines saß mit aufgezogenem Schulranzen auf dem Beifahrersitz, das zweite Kind im Kindergartenalter kletterte auf dem Rücksitz herum. Der Mann hatte laut Polizei auch keine Dokumente bei sich.

Ehefrau holt eines der Kinder ab

Weil es im Auto keine Kindersitze gab, wurde ihm die Weiterfahrt zum Kindergarten verboten. Seine Ehefrau holte das kleinere Kind ab. Weil die Kinder und er nicht angeschnallt waren und er keine Papiere dabei hatte, droht ihm eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, außerdem wurde die Führerscheinstelle informiert.

Die Polizei rät: „Bitte sichern Sie ihre Kinder auch bei kurzen Fahrten ordnungsgemäß.“ Alles andere sie „unverantwortlich und hin höchstem Maße fahrlässig“, weil die Kinder bei einem Unfall schwer verletzt werden könnten.