Von Mittwoch, 28. Juni, bis Dienstag, 18. Juli, steht die Fahrradmobilität im Mittelpunkt im ganzen Kreis. Alle sind während der fünften Stadtradeln-Aktion eingeladen, möglichst oft das Auto stehen zu lassen und aufs Fahrrad zu steigen.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld gibt am 28. Juni um 17.30 Uhr den Startschuss zum diesjährigen Stadtradeln. Auch interessierte Bürger sind eingeladen, rechts neben dem Haupteingang des Kreishauses auf dem Parkplatz vorbei zu schauen. Sie können bei dieser Gelegenheit auch die Koordinatoren und die Stadtradeln-Stars persönlich kennenlernen.

Zum fünften Mal nimmt der Kreis Bad Dürkheim am Stadtradeln teil. 2022 hatten 2358 Radelnde in 149 Teams 492.693 Kilometer zurückgelegt. „Das war ein tolles Ergebnis, das wir in diesem Jahr gerne noch einmal übertreffen würden“, sagt Ihlenfeld. In dem dreiwöchigen Aktionszeitraum bieten Kreis und Kommunen wieder verschiedene Aktionen rund um Radfahren und Klimaschutz an. Auch der Abschluss der Bürgerbeteiligung zum Klimaschutzkonzept des Landkreises „Klimafreundliche Mobilität“ fällt in diesen Zeitraum. Er findet am Dienstag, 18. Juli, um 16 Uhr im Ratssaal der Kreisverwaltung statt. Gemeinsam mit der Stadt Bad Dürkheim ist wieder eine Stadtradeln-Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 13. September, auf dem Wurstmarkt geplant.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert in diesem Jahr wieder den Wettbewerb „Schulradeln“. Schüler von weiterführenden Schulen und Berufsschulen können im Aktionszeitraum Kilometer sammeln. Auf die aktivsten Schulen warten am Ende attraktive Preise. Die Sparkasse Rhein-Haardt lobt wieder einen Klimaschutzpreis für die aktivsten Schulteams aus. Die drei Schulen in den Kategorien „Grundschule“ und „Weiterführende Schule“, die die meisten Kilometer verbuchen, bekommen Geldpreise für Klimaschutzprojekte. Auch Eltern oder Freunde können sich einem Schulteam anschließen.

Erfassung per App

Die Stadtradeln-Teams können schon jetzt virtuell „an den Start gehen“: Das Online-Portal ist für Anmeldungen geöffnet. Geradelte Kilometer kann jeder während des Aktionszeitraums über die Stadtradeln-App per GPS direkt erfassen lassen. Es besteht die Möglichkeit, die zurückgelegten Strecken aufzeichnen zu lassen – natürlich anonym. „Wer die Erfassung seiner Strecken über GPS zulässt, unterstützt die Kommunen bei ihrer Radwegeplanung, denn als Grundlage für jede Infrastrukturmaßnahme werden Frequentierungen der Strecken betrachtet“, erklärt die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Natalia Koch. „Wer seine geradelten Kilometer nicht per App erfassen lassen möchte, kann die zurückgelegten Kilometer online in seinem Stadtradeln-Konto eintragen“, ergänzt Isa Scholtissek von der Energieagentur Rheinland-Pfalz, die wie in den Vorjahren den Landkreis bei der Umsetzung der Aktionswochen unterstützt.

Stadtradeln ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören.

Im Netz

www.stadtradeln.de