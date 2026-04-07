Aus dem Weisenheimer Ingenieurbüro Vollweiler & Partner GbR ist zum 1. April das Ingenieurbüro Wyobeck GmbH geworden. Was das für die Kunden bedeutet.

Außer dem Namen ändere sich nichts, betont der neue Inhaber Christoph Wyobeck, der seit 2020 einer der beiden Teilhaber des Ingenieurbüros war. Kai Vollweiler hatte die Firma kurz nach der Jahrtausendwende gegründet. Er habe die Geschäftsführung und die damit verbundene Verantwortung abgeben wollen, werde aber weiter als Angestellter mitarbeiten, begründet Vollweiler den Schritt.

Schwerpunkt Hauptuntersuchung

Einer der Schwerpunkte der Leistungen sind Hauptuntersuchungen, die das Ingenieurbüro als GTÜ-Prüfstelle anbietet, so Vollweiler. GTÜ ist die Abkürzung für Gesellschaft für Technische Überwachung, ein Zusammenschluss von freiberuflichen Kraftfahrzeug-Sachverständigen, der neben Tüv und Dekra eine der großen Organisationen ist, die Hauptuntersuchungen vornehmen darf. Als einen weiteren Schwerpunkt nennt Vollweiler die Erstellung von Sachverständigen-Gutachten über Kfz, die einen Schaden haben, etwa durch einen Unfall. Außerdem wird die Sicherheit von Fahrzeugen überprüft, die zur Beförderung von Personen genutzt werden, etwa Busse, Taxen und Mietwagen.

Zugenommen habe in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach der Sicherheitsüberprüfung von Gasanlagen, die in Fahrzeugen wie Campingbussen installiert sind, berichtet Vollweiler. Auch die vorgeschriebene Begutachtung von Oldtimern sei zunehmend gefragt.

Eigentlich habe er sich in Freinsheim niederlassen wollen, doch dort habe er kein geeignetes Gelände gefunden, erinnert sich Vollweiler an die Anfänge. Es habe sich inzwischen gezeigt, dass Weisenheim am Sand wegen der Vekehrsanbindung der bessere Standort ist.

Prüfstelle in Grünstadt

Sein Nachfolger Wyobeck hat Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert und den Abschluss Bachelor of Science gemacht. Danach hat er sich wie sein Vorgänger Vollweiler zum Prüfingenieur und Kraftfahrzeug-Sachverständigen qualifiziert.

Zu dem Ingenieurbüro gehört noch eine kleine Prüfstelle in Grünstadt. Auch sei man bei Außenterminen bei den Kunden von Ort tätig, etwa in Werkstätten, so Wyobeck. Insgesamt beschäftigt das Büro fünf Prüfingenieure, im Mai soll ein weiterer dazu kommen. Im Büro sind zwei Mitarbeiterinnen und eine Aushilfe tätig.