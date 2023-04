Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Baustellencontainer in der Fronhofallee in Bad Dürkheim eingebrochen. Die Täter hebelten laut Polizei die Vorhängeschlösser auf. Was sie genau gestohlen haben, ist noch nicht vollständig erfasst. Es fehlen aber eine Stihl Kettensäge und zwei Stihl Trennschleifer im Wert von 3500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06322 9630.