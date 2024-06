Bei einem Unfall auf der B37 in Bad Dürkheim ist am Donnerstagmittag ein 69 Jahre alter Mann verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Auto auf der B37 in Fahrtrichtung A650 unterwegs. Kurz vor der Kreuzung B37/Altenbacher Straße kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Die Folgen: Er fuhr auf eine Verkehrsinsel und ein Autos, das wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Der 69-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Straße war eine Stunde lang gesperrt. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit.