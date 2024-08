Von Freitag bis Montag, 30. August bis 2. September, wird Ellerstadter Kerwe gefeiert. Am Freitag startet die Kerwe um 18 Uhr mit der Abholung der Weinprinzessin Alina I. in der Pfalzgrafenstraße. Anschließend eröffnet Bürgermeisterin Elke Stachowiak ( FWG) mit den Kerwebuwen auf dem Kerweplatz das Fest. Ab 20 Uhr unterhält die Band xxtra. Am Samstag findet um 14 Uhr die Gemarkungswanderung statt, ab 20 Uhr spielen Dry Aged Finest Rock.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischer Gottesdienst in der Protestantischen Kirche. Um 11 Uhr lädt die Chorgemeinschaft MGV 1845 Ellerstadt zum Weißwurst-Essen ein. Ab 12 Uhr gibt es für die Kleinen Kinderschminken, Glitzer-Tattoos und Luftballonfiguren. Eine Tombola mit Gewinnen zugunsten des Fördervereins Protestantische Kita Regenbogen gibt es ab 13 Uhr. Um 15 Uhr treten die E-Town Kids auf und um 17 Uhr Olli Roth. Die Kerwe klingt am Montag aus. Ab 19 Uhr unterhält „Horsch mol hi“.