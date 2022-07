Die Winzertafel, seit Jahren ein fester Bestandteil der Dorfkerwe in Weisenheim am Berg am vorletzten Wochenende im August, wird in diesem Jahr gestrichen, teilte Bürgermeister Joachim-Udo Schleeweis (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mit. Die Dorfkerwe werde aber von Freitag, 19. bis Dienstag, 23. August gefeiert, betonte Schleweis. An der Winzertafel hätten sich nur noch zwei Winzer beteiligt, den anderen fehle es an zeitlichen und personellen Kapazitäten. Da die Kosten für die beiden Winzer dann sehr hoch gewesen wären und die Veranstaltung mit viel Aufwand verbunden ist, habe der Gewerbeverein, der Ausrichter der Winzertafel war, diese abgesagt.

Am Freitag, 12. August, werde das Jubiläum 50 Jahre Partnerschaft mit der Gemeinde Plaus in Südtirol gefeiert, kündigte Schleweis an. Eine Gruppe aus Plaus komme mit einem Bus. Für 18 Uhr ist eine Feierstunde im Bürgerhaus geplant, zu der alle Weisenheimer eingeladen sind.