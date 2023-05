Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob es dieses Jahr in Weisenheim am Sand eine Kerwe geben wird oder nicht, das war ein Thema der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Auf Antrag der SPD sollte der Rat eine Grundsatzentscheidung für eine Kerwe im August in der Ortsmitte fällen – auch um Klarheit für Bürger, Vereine und Schausteller zu gewinnen. Eine knappe Stunde wurde kontrovers diskutiert – mit bemerkenswertem Ergebnis.

Strittigster Punkt in der Kerwediskussion ist die Standortfrage. Der Ausweichort Keschdeberg im Ludwigshain für das Fest 2022, das bis zur Pandemie am Obertor stattfand, steht 2023