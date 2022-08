Die Friedelsheimer Kerwe im Jubiläumsjahr 2020 hatte die Corona-Pandemie von den Füßen geholt. Nach zwei kerwelosen Jahren wird das Fest am dritten August-Wochenende von Freitag bis Dienstag wieder gefeiert. Der Umzug fällt wegen der Vollsperrung von Teilen der Hauptstraße allerdings flach. Ebenso das Weiher-Stechen – es ist einfach zu wenig Wasser da (wir berichteten).

Am Freitag wird die Kerwe um 19 Uhr auf dem Festplatz von Bürgermeister Peter Fleischer und der Weinprinzessin von Friedelsheim und Gönnheim – Sophie I. Bielmeier – eröffnet. Die Kerwebuwe und -mädels graben die Kerwe aus. Untermalt wird die Eröffnung durch einen literarischen Beitrag von Helmut Helfer und dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim unter der Leitung von Natascha Horr. Danach wird der Kerwebaum aufgestellt.

Auf dem Kerweplatz machen Die Idole am Samstag ab 20 Uhr Livemusik. Am Sonntag ist um 11 Uhr ein Ökumenischer Kerwegottesdienst in der Evangelischen Kirche. In der Appelhalle bietet die Initiative Friedelsheim einen Mittagstisch an. Am Montag wird um 21.30 Uhr ein Feuerwerk am Sportplatz gezündet. Am Dienstag machen die Dubbeglas-Brüder Livemusik auf dem Kerweplatz und um 19.30 Uhr wird sie wieder bis nächstes Jahr beerdigt. Das Festgeschehen mit verschiedenen Ausschankstellen soll sich hauptsächlich auf dem Kerweplatz und auf dem Weg Richtung Tennisplatz abspielen. Etwas außerhalb wartet das Weingut Walter Krebs an drei Tagen mit Live-Musik auf. Freunde der Rockmusik kommen bei „Rock am Weiher“ auf ihre Kosten.

Rock am Weiher zurück

Denn auch beim kleinen Rockfestival kehrt wieder Leben zurück. Die Zwangspause ist vorbei und das „Endlich“ ist aus dem Text der Veranstalter von Cairdeas bei der Ankündigung von „Rock am Weiher“ deutlich herauszuhören.

Cairdeas, eine Umwelt- und Kulturgruppe, ist ein gemeinnütziger Verein. Zehn Freunde aus der Pfadfinder-Szene haben sich vor 22 Jahren zusammengetan. Der Name Cairdeas kommt aus dem Gälischen und bedeutet Freundschaft. Womit das Grundprinzip des Vereins definiert sei, sagt Isabelle Euler von Cairdeas. Aus ganz einfachen Anfängen entstanden, hat sich „Rock am Weiher“ inzwischen als fester Bestandteil der Kerwe etabliert.

Von Punk-Rock bis sanften Gitarrenklängen

Den Auftakt machen am Freitag, 19 Uhr, die pÄrlen, eine Gruppierung, die der Berliner Band Die Ärzte huldigt. Die Band spiele sich durch ein Set aller Ärzte-Alben. Um 21 Uhr folgt die aus vier Mitgliedern bestehende Dürkheimer Band Benahuahi. Ihr Programm: Punk aus den vergangenen Jahrzehnten sowie diverse stilistische Ausreißer.

Am Samstag ist Cairdeas ab 15 Uhr auf ihrem Gelände einsatzbereit. Gegen 19 Uhr erfolgt der Auftritt von Indeed. Die vier Musiker aus dem Rhein-Neckar-Kreis haben langjährige Band- und Bühnenerfahrung. Sie spielen Party-Rock, Rock-Klassiker sowie Brit-Pop. Ihnen folgen um 21 Uhr Mind Trip, eine Rock-Cover-Band aus Bad Dürkheim.

Am Sonntag gehört die Bühne ab 15 Uhr der 2011 gegründeten Band Lescheer. Der Name ist Programm, versprechen sie, es werde ganz entspannt akustisch musiziert. Um 18 Uhr heißt es „Bühne frei!“ für Dezernat X, eine Band aus der Mannheimer Neckarstadt. Sie bilden den musikalischen Abschluss von „Rock am Weiher“. Um 20 Uhr am Sonntag veranstaltet Cairdeas ihr traditionelles Quiz, für Kinder steht das Spielmobil bereit. Ebenfalls am Sonntag schenkt Cairdeas irisches Bier aus.