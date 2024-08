Die Erpolzheimer Kerwe am kommenden Wochenende bietet ein spannendes Programm. Möglich macht das ein neues Organisationsteam.

2023 hatte es zunächst so ausgesehen, als ginge es mit der Erpolzheimer Kerwe zu Ende. Die Pandemie-Unterbrechung hatte der Kerwe zugesetzt und einige der bisherigen Ausschankstellen hatten nicht mehr mitgemacht. Letztendlich wurde die Kerwe doch gefeiert, aber sie war sehr überschaubar.

Inzwischen habe sich ein Organisationsteam zusammengefunden, das die Kerwe wiederbeleben will, berichtet die Erpolzheimer Fotografin Melanie Hubach. Das Team hat einiges auf die Beine gestellt. So wird mit dem Pfarrhof ein früherer Ausschank wiederbelebt, doch mit ganz neuem Angebot. Eine neue Idee sind die Winzerstunden im Pfarrhof. Dabei wird ein Winzer den Besuchern einiges über Wein erzählen, Fragen werden beantwortet und gemeinsam ein Glas Wein getrunken. Am Freitag, 18 Uhr, ist Winzerstunde im Weingut Koob, am Samstag, 17 Uhr, im Bio-Weingut Kohl und am Sonntag, 17 Uhr, in der Winzergenossenschaft Kallstadt. An einer Weinbar vor dem Pfarrhof schenken Vertreter der politischen Gruppierungen Wein aus. Ein Caterer bietet Speisen wie Antipasti-Teller und Schweinebäckchen an. Am Samstag und Sonntag gibt es außerdem die Dampfnudeln der Landfrauen. Am Samstag bietet das Duo Blue Eyes entspannte Musik, am Sonntag tritt ab 13 Uhr der Männergesangverein Erpolzheim auf. Am Montag ist der Pfarrhof nicht mehr geöffnet.

Zeitreise ins Mittelalter

Die Landjugend hat im vergangenen Jahr mit ihrem Ausschank im Hof des Bürgerhauses dazu beigetragen, dass die Kerwe überlebt. Neben typischen Kerweessen wie Bratwurst, gibt es bei der Landjugend Eis, Crêpes, Cocktails und Musik. Höhepunkt des musikalischen Programms sind die Anonyme Giddarischde, die am Sonntag ab 14 Uhr spielen. Mit dem Konzert wird das 70. Jubiläum der Landjugend Erpolzheim gefeiert.

Ungewöhnlich für eine Kerwe ist ein Mittelalterlager mit kleinem Mittelaltermarkt und Darbietungen. Die Showkampfgruppe Loi’Key schlägt auf dem Sportgelände ein Lager auf. Axtwerfen, Schwertkämpfe, Bogenschießen, Feuershow sind einige der Attraktionen. Ein Gaukler tritt auf, eine Taverne ist geöffnet und die Besucher können auch mitmachen, etwa bei einem Feuershow-Workshop. Angebote für Kinder gehören ebenso zum Programm. Das Mittelalterlager werde größer sein, als im vergangenen Jahr, kündigt Hubach an.

Eröffnung am Freitag

Kroatische Spezialitäten werden im Haus am Bach serviert. Auf dem Kerweplatz ist ein Kinderkarussell aufgestellt. Am Samstag und Sonntag offeriert der Förderverein der Kindertagesstätte Slush Ice, am Sonntag außerdem Kaffee und Kuchen.

Eröffnet wird die Erpolzheimer Kerwe am Freitag, 19 Uhr, im Hof des Bürgerhauses von Noch-Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) und Bald-Bürgermeister Matthias Wühl (CDU) sowie der Weinprinzessin Sofia Koob. Ebenfalls im Hof des Bürgerhauses ist am Sonntag ab 9.30 Uhr ein Weißwurstfrühstück und um 11 Uhr ein Kerwegottesdienst mit einer Predigt auf Pfälzisch.