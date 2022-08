Es gibt wieder etwas zu feiern in Weisenheim am Berg. In diesem Jahr wird es beim Fest vom 19. bis 23. August keine traditionelle Winzertafel geben.

Grund für die Absage ist, dass sich nur noch zwei Winzer an der Winzertafel beteiligt hatten. Den anderen fehlt es an personellen und zeitlichen Kapazitäten. Deswegen sagte der Gewerbeverein als Ausrichter die Veranstaltung ab. Das Fest startet am Freitag auf dem Dorfplatz um 18 Uhr mit der Eröffnung und dem Ausgraben der Kerwe. Am Samstag öffnet der Annahof im Weingut Messer zu Gitarrenmusik aus aller Welt mit der Gruppe Baby Django ab 16 Uhr. Die Band Herrenkombo spielt ab 17 Uhr auf dem Kerweplatz. Dort geht es am Kerwesonntag mit Kaffee und Kuchen vom Freundeskreis Niederdorla weiter. Am 14 Uhr überbringt Weinprinzessin Lara I. Kerwegrüße. Anschließend folgt die Kerweredd. Ab 12 Uhr erwartet Kerwegäste auf dem Annahof im Weingut Messer Live-Musik mit der Spanischen Gitarre. Kaffee und Kuchen gibt’s am Montag beim Seniorentreff im Bürgerhaus um 14 Uhr. Gegen 19 Uhr bringt die Bayer &Beier Band Schwung auf den Dorfplatz. Bevor die Kerwe am Dienstag ausklingt, kommen die kleinen Kerwegäste bei Freifahrten der Fahrgeschäfte auf ihre Kosten.