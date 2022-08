Mit einer kleineren Kerwe als gewohnt starten die Erpolzheimer ins Wochenende.

„Kurzfristig haben uns das Weingut Koob und das Weingut Regina Hilbert abgesagt“, berichtet Bürgermeister Alexander Bergner (FWG). Grund sei ein Trauerfall sowie der derzeitige Personalmangel. Deshalb beschränkt sich die Bewirtung während der Festtage in diesem Jahr auf die Landjugend und -frauen im Bürgerhof sowie das Weingut Kohl. Los geht’s am Freitag mit der Eröffnung um 19 Uhr. Gegen 20 Uhr sorgt die Band Revoc für Stimmung. Zuvor spielt im Weingut Kohl die Band The Good Times. Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit Kuchenverkauf. Zur selben Zeit können auf dem Gelände des Turnvereins mittelalterlicher Schwertkampf und Bogenschießen beobachtet und ausprobiert werden. Im Weingut Kohl spielen XXtra bei gemütlicher Atmosphäre. Gegen 20 Uhr wartet die Band Steamrocks am Bürgerhof auf. Der Kerwesonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend gibt’s ein Weißwurstfrühstück mit Bierausschank. Gegen 12 Uhr können noch einmal Bogen und Schwerter ausprobiert werden. Um 16 Uhr stürmt die Band Liquid den Kerweplatz. Die Band The Cat Pac ist im Weingut Kohl gegen 17 Uhr auf der Bühne. Die Kerwe klingt am Dienstag um 19 Uhr mit Live-Musik von What’s up und Music Mix aus.