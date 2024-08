Ab Freitag feiert die Gemeinde Gönnheim Kerwe mit viel Programm. Der Erlös kommt Gönnheimer Projekten zugute. Eröffnet wird das Fest um 19 Uhr auf dem Kerweplatz im Ortszentrum durch Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG), die Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl und die Friedelsheim-Gönnheimer Weinprinzessin Sandra Krebs. Die „xxtraBANDacoustic“ unterhält ab 20.30 Uhr die Besucher. Am Samstag ist ab 14 Uhr Kinderschminken angesagt, ab 16 Uhr spielt das Wonnegauer Puppentheater „Kasperle und der kleine Drache“. Um 17 Uhr startet der Winzervierkampf. Zu Musik und Tanz laden ab 20.30 Uhr die „Schlageristen“ ein. Am Sonntag wird um 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Kerwe-Predigt von Pfarrer Simon Krug unter musikalischer Mitgestaltung des Posaunenchors Friedelsheim-Gönnheim gefeiert. Zum Weißwurstfrühstück ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Elmstein auf. Das Spielmobil der Verbandsgemeinde Wachenheim steht ab 15 Uhr auf der Bismarckstraße. Um 16 Uhr wird Falkner Michael Hörner mit den „Pfälzer Greifvögeln on tour“ erwartet. Ab 17 Uhr treffen sich Tanzfreunde des TVG zu Musik am laufenden Band von DJ Johnny. Am Montag 17 Uhr ist auf dem Kerwe-Platz das Feierabend-Treffen zum Festausklang. Musikalische Untermalung bieten Die Concertinos. An allen Tagen schenkt der Förderverein der Feuerwehr auf dem Marktler Platz aus.