Am dritten Wochenende im August steigt die Kerwe. Von 16. bis 20. August erwartet Besucher Altbewährtes wie das Weiherstechen sowie erstmals ein Bobbycar-Rennen.

Die Frlsmer Kerwebuwe und -mädels graben am Freitag, 18 Uhr, die Kerwe aus und die neue Bürgermeisterin Anja Bletzer (FWG) gibt gemeinsam mit der Weinprinzessin von Friedelsheim-Gönnheim, Sandra I., das offizielle Startzeichen zur Kerwe.

Bereits ab 16 Uhr ist der Bücherstand in der Appelhalle geöffnet, im Mennonitenhof legt „Rock am Weiher“ los, die Ausschankstellen und Fahrgeschäfte warten auf ihre Gäste.

Wald- und Wiesen-Erlebnisschule in der Appelhalle

Am Samstag ist um 17 Uhr auf dem Burgweiher das 18. Friedelsheimer Weiherstechen – eine Gaudi für die ganze Familie. In der Appelhalle wartet ab 16 Uhr eine Wald- und Wiesen-Erlebnisschule vor allem auf Kinder.

Ein Kerwegottesdienst um 10 Uhr in der protestantischen Kirche läutet den Kerwesonntag ein. Anschließend wird zum Weißwurstessen eingeladen. Auch wartet ein Flohmarkt auf die Besucher und ab 13 Uhr gibt es an der protestantischen Kirche Kaffee und Kuchen. Ab 11 Uhr sind Oldtimer in der Dürkheimer Straße zu bewundern.

Feuerwerk beim Sportplatz am Montag

Helmut Meinhardt stellt am Montag, 14 Uhr, sein neues Buch „Ansichtskarten mit Friedelsheimer Motiven aus zwölf Jahrzehnten“ in der Appelhalle vor. Es ist das Friedelsheimer Pedant zu seinem Büchlein „Gönnheimer Ansichten“. Der Erlös aus dem Verkauf des Buches kommt dem Förderverein der Protestantischen Kirche zugute. Für 21.15 Uhr ist ein Feuerwerk beim Sportplatz vorgesehen.

Zum Kerweausklang startet am Dienstag, 18 Uhr, ein Bobbycar-Rennen am Kerweplatz . Um 19 Uhr wird die Kerwe auf dem Festplatz beerdigt. Danach ist aber noch nicht Schluss. Ab 19.30 Uhr ist Schlagermusik live auf dem Festplatz zu hören.

Guinness-Bier und viel Live-Musik

Im Garten vor der illuminierten Mennonitenkirche kommen Musikfreunde bei „Rock am Weiher“ mit einem abwechslungsreichen Programm auf ihre Kosten. Am Freitag spielen unter anderem About to Break. Am Samstag rocken am frühen Abend Turtels of Sun, als letzte von insgesamt vier Bands an diesem Abend spielen die pÄrlen. Am Sonntagnachmittag sorgen unter anderem Average Aces und die Schlageristen für Musik. Es wird unter anderem Guinness-Bier ausgeschenkt und Kinder können sich beim Spielmobil vergnügen.