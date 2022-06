Nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause wird ab Freitag in Leistadt wieder Kerwe gefeiert. Bereits um 15 Uhr startet die Kinder- und Jugendkerwe auf dem Kurt-Dehn-Platz, auf dem bis Dienstag gefeiert wird. Um 18.30 Uhr wird die Kerwe im Leodegar-Hof an der Hauptstraße offiziell ausgegraben, ehe es zum Kerweplatz geht. Dieser erhält um 19 Uhr offiziell den Namen des Leistadter Musikers und Mundartkünstlers. Anschließend geht es mit Live-Musik weiter.

Höhepunkt ist Umzug am Sonntag

Am Samstag gibt es ab 15 Uhr Kinderprogram, abends steht wieder Live-Musik auf dem Programm. Höhepunkt ist der Kerwe-Umzug am Sonntag ab 14 Uhr durch die Hauptstraße. Start ist in den Langwiesen. Nach dem Abschluss des Umzugs steht die Kerweredd auf dem Programm. Bereits ab 11 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Kerweplatz. Auch der Sonntag endet mit Musik, am Montag stehen unter anderem Weißwurstfrühstück, Seniorennachmittag und abends wieder Musik auf dem Kerwe-Fahrplan. Mit Kinderprogramm, Live-Musik und der Beerdigung der Kerwe enden die Feierlichkeiten am Dienstagabend. Das komplette Programm findet sich unter www.leistadt.com.