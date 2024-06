Die Hardenburger Vereine laden bis einschließlich Montag zur Kerwe ein. Am Samstag um 17.30 Uhr ist Eröffnung auf dem Festplatz mit dem Hardenburger Prinzenpaar, Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt und Weinprinzessin Denise Stripf. Ab 18 Uhr spielen die Blechbläser zum Platzkonzert auf. Die Rock- und Popband Crush übernimmt die Bühne ab 20 Uhr. Bevor am Sonntag ab 21 Uhr das Public Viewing mit dem Spiel Deutschland gegen die Schweiz beginnt, gibt es ein Erwachsenen-Fußballturnier im Lebend-Kicker (ab 13.30 Uhr). Bereits um 11.30 Uhr dreht sich der Ball beim Kinderturnier. Vormittags gibt es einen Kerwegottesdienst (ab 10 Uhr) sowie zwischen 11 und 12 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Ab 13.30 Uhr verkauft die evangelische Kirche Kaffee und Kuchen.

Für die Kinder ist an allen Tagen eine Hüpfburg aufgebaut, am Samstag und Sonntag gibt es außerdem Kinderschminken. Der Förderverein der Kita veranstaltet am Montag ab 16 Uhr eine Kinder-Kerwe-Rallye, während Mechthilde Gairings Bilderausstellung im Bürgerhaus zu sehen ist. Die Kerwe-Tombola findet ab 20.24 Uhr statt.