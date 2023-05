Die Kerwe im Dürkheimer Stadtteil Grethen-Hausen lockt auch trotz durchwachsenen Wetters viele Besucher an. „Die Eröffnung am Freitag war toll, wir sind sehr zufrieden“, sagt Ortsvorsteher Dieter Walther (SPD). Ihm zufolge war der Auftakt gut besucht, „auch wenn wir natürlich nicht an den Rekord von vergangenem Jahr herangekommen sind, als die Leute nach den Corona-Einschränkungen ausgehungert waren“.

Zwar habe zum Beispiel ab Sonntagnachmittag weniger Trubel auf dem Festplatz geherrscht, als es zu Gewitter und starkem Regen kam, aber Hauptsache morgens sei es schön gewesen. Denn da stand einer der Kerwe-Höhepunkte auf dem Programm. „Der Frühschoppen mit Blasmusik und Weißwurst war ein großer Renner“, berichtet Walther erfreut. Am Montag falle das Wetter erneut eher bescheiden aus, und laut Vorhersage solle das die nächsten Tage so bleiben.

Dienstag mit Dubbeglas-Briedern

„Ich hoffe aber, dass es vielleicht zumindest am Dienstagabend trotzdem besser wird“, gibt er sich optimistisch. Denn da warte zum krönenden Abschluss der zweite Höhepunkt auf die Gäste: der Auftritt der Dubbeglas-Brieder, die von 19.30 bis 21.30 Uhr noch mal richtig Partystimmung machen wollen, ehe die Kerwe zwischen 22 und 23 Uhr allmählich ausklingt. Was Walther ebenfalls freut: Es ging bisher an allen Kerwetagen friedlich zu. Aber etwas anderes hat der Ortsvorsteher auch nicht erwartet: „Grethen-Hausen ist ja auch sonst ein friedlicher Stadtteil“, erklärt er.