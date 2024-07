Am ersten Wochenende im August findet traditionell die Kerwe in Herxheim am Berg statt. Festbesucher können den schönen Schlossgarten genießen. Ortsbürgermeister Georg Welker wird die Kerwe am Freitag um 18 Uhr eröffnen.

Den Ausschank übernimmt die örtliche Feuerwehr und der FC 72. In der Kirche wird wie schon 2023 eine Themenausstellung zur Ortsgeschichte gezeigt, die Ortshistoriker Eric Hass zusammengestellt hat. Weil bei der Kerwe vor genau 90 Jahren die Kirche durch Brandstiftung abbrannte, wird dieses Ereignis in diesem Jahr ausführlich in der Jakobskirche am gesamten Festwochenende von 14 bis 19 Uhr dokumentiert.