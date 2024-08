Noch bis Dienstag wird im Ort Kerwe gefeiert. Die Ausrichter ziehen bislang eine positive Bilanz. Ein Nachmittag fällt allerdings ein bisschen aus der Reihe.

„Wir sind bisher sehr zufrieden. Hitzebedingt gab es am Sonntagnachmittag ein kleines Loch, aber sonst wird die Kerwe gut angenommen“, berichtet Lorenz Röhm, Vorsitzender des TuS Bobenheim am Berg. So kämen nicht nur Bobenheimer, sondern auch Menschen aus Grünstadt oder Bad Dürkheim. Der knapp 160 Mitglieder starke Sportverein richtet die Kerwe dieses Jahr wieder gemeinsam mit dem Weingut Hinterbichler aus. Während im Weingut das Musikprogramm stattfindet – am Samstagabend etwa sorgte Willi Brausch für Stimmung, am Sonntagnachmittag Kalli Koppold – gibt es beim TuS Speisen und Getränke.

Froh über Unterstützung

Wie Julia Hinterbichler berichtet, sei vor allem der Samstagabend gut besucht gewesen. „Zwischenzeitlich waren alle Tische besetzt, wobei die Leute nicht mehr so lange bleiben wie vor Corona“, hat sie beobachtet. Wohl wegen der Hitze sei am Sonntagnachmittag allerdings kaum etwas los gewesen. Das Weingut hatte sich zuletzt 2019 an der Kerwe beteiligt – dann kam Corona, anschließend fand man keinen Caterer.

Röhm ist froh, dass der Verein in diesem Jahr wieder Unterstützung hat. Es sei schwer, genügend ehrenamtliche Helfer zu finden, gerade in der Urlaubszeit.

Einer der Höhepunkte wartet zum Abschluss: Am Dienstag klingen die Kerwetage ab 18 Uhr mit dem Heringsessen beim TuS aus.