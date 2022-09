Kinderschminken, Weißwurstfrühstück und ein Pfarrer, der eigentlich kein Pfälzisch spricht, es aber trotzdem tut. Mit zwei Handpuppen bei der Ellerstadter Kerwe.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag hatten die Leute Hunger – entsprechend gut besucht war das Weißwurstfrühstück auf der Ellerstadter Kerwe, wie Bürgermeisterin Elke Stachowiak berichtet. Und der Gottesdienst war etwas ganz Besonderes, sagt sie: Der Pfarrer hat mit zwei Handpuppen gesprochen, einem Pinguin und einem Papagei. Und das auf Pfälzisch, obwohl er den Dialekt eigentlich nicht spricht. Das sei ihm allerdings trotzdem hervorragend gelungen, sagt Stachowiak: „In der Kirche wurde sogar geklatscht.“

Auch die Eröffnung am Freitag sei gut besucht gewesen, berichtet die Bürgermeisterin zufrieden. „Es war eine gute Stimmung und viele Leute waren da“, sagt sie. Jeden Tag spiele eine Kapelle, sonntags gab es Kinderschminken und ein Kinderchor trat auf. Am Montag geht die Kerwe noch weiter, „bis spät in den Abend“, wie Stachowiak betont. Verabschiedet werde die Kerwe dann mit einer kleinen Show. Eventuell wieder mit Handpuppen, wie beim Gottesdienst. Mehr verrät die Bürgermeisterin aber noch nicht. „Das ist noch ein Geheimnis“, sagt sie. Man darf also gespannt sein auf die Verabschiedung.