Auch 2023 wird die Kerwe in Bobenheim am Berg wahrscheinlich in kleinem Rahmen gefeiert werden. Wie schon dieses Jahr werden die Weingüter Spielmann-Schindler und Hinterbichler ihre Höfe nicht öffnen. Der TuS habe mit dem Ausschank auf seinem Gelände die Kerwe gerettet, lobten Ortsbürgermeister Dietmar Leist (CDU) und die Ortsbeigeordnete Maria Schwarze-Kaufmann (SPD) im Ausschuss für Tourismus und dörfliche Veranstaltungen. Der TuS werde auch im kommenden Jahr auf seinem Gelände Essen und Getränke anbieten, kündigte der Vorsitzende Lorenz Röhm an. Das Weingut Hinterbichler will wahrscheinlich einen Ausschank auf oder in der Nähe des TuS-Geländes betreiben.