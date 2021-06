Die Kerwe in Hardenburg ist abgesagt. Dennoch wollen die Vorsitzenden des ASV für einen kleinen Ersatz sorgen. Zusammen mit Süßwaren-Laux will der Verein am Samstag, 26. Juni auf dem Schulhof Süßigkeiten-Tüten an die Vereinskinder verteilen.

„Mit der Aktion wollen wir nicht nur ein Stück Kerwe zu den Kindern bringen, sondern auch einfach einmal Danke sagen“, erklärt Marlies Luthringshauser, Schatzmeisterin des ASV, im Namen des Vorstands. Schon das zweite Mal in Folge sei die Kerwe aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Trotz pandemiebedingten Ausfällen und Einschränkungen habe es keine gehäuften Abgänge von Mitgliedern gegeben. „Die Mitglieder halten uns seit zwei Jahren die Treue und zahlen ihren Beitrag. Wir sind unendlich dankbar dafür.“ Es sei an der Zeit, etwas zurückzugeben – nicht nur den Mitgliedern.

„Wir möchten mit der Aktion auch den Süßwaren-Wagen unterstützen, der sonst immer an der Kerwe im Einsatz ist. Ihm ist durch die Absage ja auch eine große Einnahme weggebrochen“, sagt Luthringshauser. Insgesamt 95 Tüten mit Leckereien im Wert von gut sieben Euro habe der ASV bei ihm bestellt.

Verteilt werden sollen die Tüten am Samstag auf dem Schulhof am Bürgerhaus in Hardenburg. Vereinskinder können sich dort zwischen 14 und 15 Uhr kostenlos ihre Süßigkeiten-Tüte abholen. „Wir sind alle traurig, dass es dieses Jahr wieder keine Kerwe geben kann. Aber wir hoffen, dass sich die Kinder über diese Überraschung freuen“, sagt Luthringshauser. Der Verein hofft jetzt schon auf eine mögliche Kerwe im kommenden Jahr.