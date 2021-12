Das vordere Kennzeichen eines Dacia Duster ist am Freitag zwischen 15 und 20 Uhr in Bad Dürkheim gestohlen worden. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Mannheimer Straße abgestellt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.