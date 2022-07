Sein Kennzeichen bei einer Unfallflucht verloren hat ein VW-Fahrer am späten Freitagabend in Weisenheim am Sand. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer auf der Ritter-von-Geißler-Straße unterwegs. Aus Zeugenaussagen geht laut Polizei hervor, dass die Person zu flott unterwegs gewesen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Folge: eine Kollision mit dem Mast eines Verkehrsschildes. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Neben dem Kennzeichen verlor der Golffahrer Teile seines Fahrzeugs. Laut Polizei laufen derzeit noch Ermittlungen.