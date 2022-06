Catcalling ist ein neuer Name für ein altes Phänomen: Es geht um das, was Männer Frauen und Mädchen auf der Straße hinterrufen – und oft wenig zitierfähig ist. Dass das kein Kompliment ist, sondern Belästigung, darauf will die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Christina Koterba-Göbel, mit einer besonderen Aktion aufmerksam machen.

„Jede Frau, jedes Mädchen kann ein Beispiel nennen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Sie selbst erinnere sich noch gut daran, wie sie früher regelmäßig mit dem Zug nach Mainz gefahren ist. Und dabei Männer erlebte, die sich zu dicht neben sie setzten und mit eindeutigen Zweideutigkeiten nicht sparten. „Das ist kein Kompliment, das ist sexuelle Belästigung“, sagt Koterba-Göbel über aufdringliche Blicke, anzügliche Sprüche und übergriffige Nachrichten.

Sie und andere Gleichstellungsbeauftragte haben einen bundesweiten Aktionstag initiiert. Der „Anti-Catcalling-Tag“ unter dem Motto #keinKompliment ist zugleich der Startschuss für eine Art Sprüche-Sammelaktion: Die Gleichstellungsbeauftragte ruft Frauen und Mädchen dazu auf, ab sofort bis Mai 2023, Sprüche oder Erfahrungen zu schildern und per E-Mail an Gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de zu schicken. Die Meldungen werden bundesweit gesammelt. Am zweiten Aktionstag, am 9. Juni 2023, werden dokumentierte Übergriffe mit Kreide auf die Straße geschrieben.

Mit Schulen in Kontakt treten

Ziel der Aktion ist es, diese Form von Sexismus anzuprangern und die Menschen zu sensibilisieren. „Es ist unerträglich, dass Frauen und Mädchen sich nicht unbefangen im öffentlichen Raum bewegen können ohne Belästigungen ausgesetzt zu sein“, so Koterba-Göbel.

Beim Sprüchesammeln soll es nicht bleiben. Die Gleichstellungsbeauftragte möchte auf Weinfesten auf das Problem hinweisen und mit allen weiterführenden Schulen in Kontakt treten. So sollen schon Jungs hören, wie die Sprüche auf Mädchen wirken. Denn die könnten ähnliche Auswirkungen haben wie körperliche Übergriffe. Die Hoffnung: Dass Männer und Jungs künftig besser überlegen, wie sie ihre Worte wählen.