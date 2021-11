Auch in diesem Jahr wird es im Ludwigshain in Weisenheim am Sand keine romantische Waldweihnacht geben. Wie Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) auf Anfrage mitteilte, hat dies der Weisenheimer Festausschuss am Donnerstag einstimmig beschlossen. Eigentlich wollte man in der Sitzung ein Konzept beschließen und einen Marktmeister für die Veranstaltung bestellen, die üblicherweise am dritten Adventssonntag vorgesehen ist. Stattdessen waren sich die Ausschussmitglieder einig, lieber wie im Vorjahr auf die Waldweihnacht zu verzichten.

Laut Bähr-Burkhardt hätten zu viele Kunsthandwerker wegen der Corona-Lage abgesagt, lediglich ein Drittel habe sich zurückgemeldet. Wenn schon die Aussteller selbst Bedenken hätten, habe es keinen Sinn, daran jetzt in diesem Winter unbedingt festzuhalten, so Bähr-Burkhardt. Die Mehrheit der Vereine habe sowieso schon direkt abgesagt. Der Rest habe auf die politischen Signale im Ausschuss warten wollen. „Ich sehe auch kaum Alternativen, die der Qualität der romantischen Waldweihnacht entsprechen“, so der Bürgermeister. Der Gemeinde sei ein großes Angebot an Kunsthandwerkern wichtig gewesen. Die Waldweihnacht sollte sich nicht auf Glühwein- und Bratwurststände beschränken. Wenn aber jemand von den Schaustellern im Ludwigshain auf eigene Verantwortung etwas auf die Beine stellen wolle, dann sei dies jedoch möglich, so der Bürgermeister.