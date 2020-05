Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach Stand von Montag, 10 Uhr, im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 422 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; 318 im Landkreis Bad Dürkheim und 104 in der Stadt Neustadt. Seit Freitag sind damit keine neuen Fälle zu verzeichnen. Das meldet die Kreisverwaltung. Der Großteil der insgesamt positiv getesteten Personen ist wieder vom Coronavirus genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 284 Personen, in Neustadt 101 Personen. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis und zwei Menschen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.