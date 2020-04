Keine neuen Corona-Infektionen vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim am Freitag. Somit bleibt es bei der am Donnerstag gemeldeten Anzahl von 309 Infizierten im Landkreis Bad Dürkheim und 92 in der Stadt Neustadt. „Das ist der erste Tag ohne Neuinfektionen seit dem 18. März, an dem wir angefangen haben, die täglichen Meldungen weiterzugeben“, sagte die Pressesprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Freitag auf Anfrage. Die Zahlen spiegelten jedoch das Infektionsgeschehen wider, das etwa 14 Tage zuvor in der Zuständigkeit des Dürkheimer Gesundheitsamts geherrscht habe. Man könne dadurch erkennen, dass das Kontaktverbot sehr gut gegriffen habe. Wie sich die Lockerungen auf die Infektionen auswirken, könne man erst entsprechend zeitversetzt erkennen.

Etwa Dreiviertel wieder genesen

Etwa Dreiviertel der insgesamt positiv getesteten Personen ist wieder genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 212 Personen, in Neustadt 89 Personen. Dies sind insgesamt elf Personen mehr als gestern. Bislang sind leider neun Personen aus dem Landkreis mit Corona-Infektion verstorben, eine Person aus Neustadt.