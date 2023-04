Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verkehrsregelung in der Maler-Köster-Straße in Friedelsheim bleibt so , wie sie schon seit Bestehen dieses Baugebietes ist. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig.

Ein Anwohner hatte mit seiner Eingabe die Überprüfung der Verkehrssituation durch das Ordnungsamt in der Straße angestoßen, weil die Fahrbahn hier für den Begegnungsverkehr ziemlich