Nachdem über Pfingsten ein neuer Corona-Fall gemeldet wurde, hat das für den Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt zuständige Gesundheitsamt seitdem keine weiteren Neuinfektionen verzeichnet. Das ist der Stand von Mittwoch, 3. Juni, 12 Uhr. Derzeit ist damit in Neustadt und im Kreis jeweils noch eine Person akut mit dem Coronavirus infiziert. Neue Fälle gab es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreis keine, in Neustadt 2.