Wegen der Fahrbahnsanierung der L522 zwischen Weisenheim am Sand und Lambsheim galt in der Laumersheimer und Dr.-Welte-Straße in Weisenheim am Sand seit Anfang Juli rund um die Uhr ein absolutes Halteverbot entlang der Straßen. Ab sofort gilt das Parkverbot nur noch zwischen 6 und 18 Uhr, das hat Bürgermeister Holger Koob (parteilos) mitgeteilt. In Absprache mit Jens Schäfer, Fachbereichsleiter Bürgerdienste der Verbandsgemeinde, hatte Koob nach zahlreichen Anwohnerbeschwerden auf ein Einlenken des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer hingewirkt. Da die Parkverbote hauptsächlich für die Anlieferung von Kartoffeln und Zwiebeln für eine Firma im Lambsheimer Gewerbegebiet erfolgt seien, konnten diese jetzt zeitlich reduziert werden. Anwohner könnten abends wieder parken, Spielbeteiligte und Zuschauer des SV, der demnächst wieder den Spielbetrieb aufnimmt, fänden wieder Abstellmöglichkeiten für ihr Auto, so Koob.