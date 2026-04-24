Alarm in den Vereinen, Rückzieher im Rathaus: Bad Dürkheim will nun doch keine Miete von Vereinen nehmen.

Dürkheimer Vereine, die bislang keine Miete gezahlt haben, müssen das auch künftig nicht tun. Sonst hätte eine finanzielle und administrative Mehrbelastung für Vereine gedroht, die nicht im Sinne der angestrebten Vereinsförderung sei, so die Begründung der Stadt.

Eigentlich sollten Dürkheimer Vereine künftig Mieten zahlen müssen. Im Frühjahr 2023 hatte eine Arbeitsgruppe der Stadt die Eckpunkte einer neuen Vereinsförderung vorgestellt. Dem bisherigen „Flickenteppich“ aus teils sehr individuellen Vereinbarungen sollten Richtlinien entgegengestellt werden, die für Gleichmäßigkeit, Gerechtigkeit und Transparenz sorgen. Zum einen sollten alle Vereine Fördermittel beantragen können, zum anderen sollten aber Vereine, die bisher kostenfreie Leistungen erhalten haben, auch etwas dafür zahlen. Zuletzt ging die Stadt davon aus, dass diese Zahlungen ab 2027 erfolgen sollten.

Bei den Vereinen seien aber angesichts der drohenden Forderungen die „Alarmglocken“ angegangen, führte die Beigeordnete Angela Strobel ( FWG) in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag aus. Einige hätten bereits einen Härtefallantrag gestellt. „Die Gleichberechtigung war ein guter Gedanke“, sagte sie. Aber die individuellen Vereinbarungen mit Vereinen aus der Vergangenheit seien eben auch der individuellen Nutzung geschuldet.

Monatliche Miete von bis zu 600 Euro

Die Stadtverwaltung hat mehrere Fallbeispiele vorgelegt: So müsste ein Verein für die Nutzung eines Vereinszimmers mit einer Größe von 33 Quadratmetern, für das er bisher weder Miete noch Nebenkosten gezahlt hat, je nach Ansatz – fünf oder zehn Euro pro Quadratmeter – 82,50 Euro oder 165 Euro im Monat zahlen. Bei einem anderen Verein geht es um die Nutzung eines Raums im Jukib zweimal in der Woche; hier wären eigentlich 5,62 oder 11,24 Euro monatlich vorgesehen. Ein weiterer Verein hätte nach der ursprünglichen Regelung 300 bis 600 Euro für die Nutzung eines Kellerraums mit einer Größe von 120 Quadratmetern gezahlt.

Dazu kommt es aber nun nicht: Bestehende Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen werden beibehalten. Kosten für verkehrsrechtliche Anordnungen werden gemeinnützigen Vereinen auch künftig nicht in Rechnung gestellt. Über die Höhe der Kosten für Leistungen des Baubetriebshofs werden die Vereine informiert, die Stadt übernimmt diese aber zunächst weiter.

Die Stadt verzichtet damit nach eigenen Berechnungen auf – je nach Ansatz – 17.000 Euro bis 50.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Außerdem übernimmt die Stadt zumindest derzeit weiter die Nebenkosten für überlassene Liegenschaften. Die Baubetriebskosten werden auf etwa 22.000 Euro beziffert. Hinzu kommen Kosten für verkehrsrechtliche Anordnungen von bis zu 4000 Euro.

Grüne sind „fassungslos“

Judith Hagen (Grüne), die damals die Arbeitsgruppe leitete, sagte im Ausschuss, sie sei „fassungslos“. Die Arbeit an den Förderrichtlinien habe den Arbeitskreis „unzählige Stunden“ gekostet. Es brauche den politischen Mut, auszuhalten, dass nun Ärger entstanden sein. Kein Verein hätte sich wegen der neuen Richtlinie auflösen müssen, ist sie überzeugt. Die Richtlinie sehe es vor, im Einzelfall auch eine Zusatzförderung zu beantragen. Sie betonte, dass es Vereine gebe, die reguläre Mieten tragen. Außer, dass nun mehr Geld ausgegeben werde für Vereine, was sie richtig finde, sei nun nichts erreicht worden. „Da hätten wir uns die Arbeit auch sparen können.“ Thomas Giel (Grüne) bemängelte zudem die Transparenz. Wer welche Miete nicht zahle, werde weiter nicht dargestellt.

Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) sagte, die Richtlinie werde nicht infrage gestellt, sondern nur neu bewertet. Einige Bestandteile wie die Fördergelder seien übernommen worden. Es gebe eine große Bandbreite an Vereinen, eine Gleichmäßigkeit sei nicht zu erreichen.

Was ist gerecht?

Uli Karst (FWG) argumentierte ähnlich, die Vereinsförderrichtlinie sei in ihrem Grundgedanken „richtig und wichtig“. Mit pauschalen Nutzungsentgelten sei aber über das Ziel hinausgeschossen worden. Einheitliche Mietmodelle seien für Vereine ein zu hoher finanzieller und administrativer Aufwand. „Die Vereine sind so vielfältig wie die Stadt selbst“, betonte er. Auch die genutzten Räume seien unterschiedlich.

Walter Schubert (FDP) sagte, das Mietmodell wäre ein „bürokratisches Monster“ geworden. Es sei gut, dass rechtzeitig zurückgerudert worden sei. Für eine absolute Gerechtigkeit seien die Vereine zu unterschiedlich. Kerstin Kissel (SPD) betonte, es sei wichtig, die Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen festzuschreiben, damit auch kommende Generationen wissen, was vereinbart worden sei.

Mietzahlungen durchzusetzen und dann wieder zu erlassen, sei ein Popanz, der widersinnig wäre, meinte Markus Wolf (CDU). Es brauche Mut, sich einzugestehen, dass die Richtlinie in diesem Punkt gut gemeint, aber in der Umsetzung nicht zu machen war. „Das war nicht zu Ende gedacht“, sagte er. Der Haupt- und Finanzausschuss folgte bei drei Gegenstimmen der Grünen dem Vorschlag der Verwaltung.