In der Straßennamen-Frage wird es keine Lösung geben, die alle mittragen werden.

Die Stadt Bad Dürkheim und ihre Gremien haben ganz offenbar nicht mit der Vehemenz gerechnet, mit der die Debatte um die Straßennamen geführt wird. Das überrascht. Ähnliche Diskussionen in anderen Städten und Gemeinden, bei denen es um die NS-Zeit geht, verlaufen genauso emotional. Man denke an die Glocke mit Hakenkreuz in der Kirche von Herxheim am Berg. Von ihrem Kurs, die Umbenennung recht zügig und mit nur kleiner Bürgerbeteiligung umzusetzen, ist die Stadt inzwischen abgekommen. Nun wird umso ausführlicher diskutiert. Eine Hinweisschilder-Lösung greift zwar ein Argument der Umbenennungsgegner auf, nach dem die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten dürfe. Allerdings ist jetzt schon klar: Es wird keine Lösung geben, die alle mittragen werden – auch das zeigt die Erfahrung.