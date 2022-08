Die Glascontainer, die üblicherweise am Wurstmarktplatz stehen, wurden vorübergehend abgezogen. Grund dafür ist der anstehende Wurstmarkt und die Aufbauarbeiten, die bereits begonnen haben. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises mit. Bis Montag, 26. September, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihr Altglas an alternativen Standorten in Bad Dürkheim abzugeben. Glascontainer stehen laut AWB in der Stadt in der Gutleutstraße, der Gustav-Kirchhoff-Straße und am Wohnmobilparkplatz an der L517 in Richtung Leistadt.