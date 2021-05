Das Wetter wäre ideal, doch das Coronavirus vereitelt die Träume von einem eisigen Wintervergnügen im Naherholungsgebiet Ludwigshain. Normalerweise könnten dort jetzt Hunderte Schlittschuhläufer ihre Runden drehen.

„Eine Eisbahn wäre jetzt unverantwortlich“, bekräftigt Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) auf Anfrage. Man würde damit nur einen Hotspot schaffen, den niemand kontrollieren könne. Er habe sich zuvor über das Thema mit den Beigeordneten abgestimmt. „Wir waren alle ganz schnell einer Meinung, dass es dieses Jahr nicht geht“, sagt der Bürgermeister. Man könne nicht im Lockdown einen Treffpunkt für Hunderte Leute schaffen. „Ich habe dort schon Busse gesehen, die die Eisbahn anfahren. Das geht jetzt einfach nicht“, bittet er um Verständnis.

Normalerweise fluten die Mitarbeiter des Weisenheimer Bauhofs bei anhaltenden Minusgraden die große Wiesenfläche im nördlichen Teil des Naherholungsgebiets mit aufgestautem Wasser des Seegrabens. „Es dauert etwa ein bis zwei Tage, bis das Wasser die erforderlichen 30 Zentimeter Tiefe erreicht hat“, weiß Christopher Nitsche, Leiter des Weisenheimer Bauhofes. 2018 sei dies das letzte Mal möglich gewesen. Im Januar 2019 fehlte das Wasser, weil der Graben ausgetrocknet war. Im vergangenen Winter war es einfach nicht kalt genug. „Jetzt hätte mal alles gepasst.“

„Es wäre verantwortungslos“

Der Schausteller im Nebenberuf verkauft an seinem Stand an der Eisbahn normalerweise Glühwein und Crêpes. „So gerne ich dort auch in diesem Winter stehen würde, aber es wäre verantwortungslos“, stimmt er der Entscheidung der Gemeindespitze voll und ganz zu. Die Eisbahn sei zwar groß, jedoch sei es trotzdem nicht möglich, den erforderlichen Abstand einzuhalten. „Es würden sowieso noch mehr kommen als sowieso schon, denn jeder sucht ja jetzt die Abwechslung.“ Stattdessen sollten die Weisenheimer das schöne Winterwetter zu einem Spaziergang im Ludwigshain nutzen, so Nitsche. Auf Crêpes und Punsch (ohne Alkohol) müssen sie dabei auch nicht verzichten. Beides verkauft Christopher Nitsche in einer „To-go-Verpackung“ jeden Sonntagnachmittag im Weisenheimer Kastanienweg.