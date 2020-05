Auch am Dienstag vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim keine neuen Corona-Fälle. Damit bleibt es bei 318 Infektionen im Kreis und 104 in der Stadt Neustadt. Abzüglich der genesenen Personen gibt es derzeit 33 Corona-Patienten im Landkreis und drei in Neustadt. Laut Gesundheitsamt gab es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner zwei Neuinfektionen im Landkreis und keinen neuen Fall in Neustadt.