Derzeit gibt es im Kreis Bad Dürkheim noch neun Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind. Das ergibt sich aus den Zahlen, die die Kreisverwaltung am Mittwoch gemeldet hat. Seit Ausbruch des Coronavirus sind demnach im Kreis 325 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 304 Personen sind wieder gesund. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Seit 15. Mai hat das Dürkheimer Gesundheitsamt für den Kreis allerdings keine Neuinfektionen mehr gemeldet.