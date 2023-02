Am Freitagnachmittag ist ein Einbruch in ein Wochenendhaus bei Leistadt bemerkt worden. Laut Polizei sind Einbrecher irgendwann zwischen Ende Dezember und vergangenen Freitag in das Haus gelangt, das in einem Waldstück unweit des Wochenendgebiets „Rothsteige“ steht. Die unbekannten Täter gelangten nach Polizeiangaben durch ein Fenster ins Gebäude. Im Haus fanden sie einen Schlüssel, mit dem sie einen Gartenschuppen auf demselben Grundstück öffneten. Zwei weitere Gartenschuppen auf dem Grundstück wurden ebenfalls aufgebrochen oder betreten. Der Eigentümer des Grundstücks sagte, dass lediglich der besagte Schlüssel gestohlen wurde. Wertvolle Gegenstände wurden auf dem Waldgrundstück nicht gelagert worden. Durch das gewaltsame Öffnen zweier Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630.