Keine Verbreiterung des Gehsteigs: In Gönnheim werden Fahrgäste auch in Zukunft nicht barrierefrei in den Bus einsteigen können. Warum der Ausbau scheitert.

Ab 28. Oktober werden Bahnhofstraße und Bismarckstraße wegen Bauarbeiten gleichzeitig gesperrt. Es wird mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten gerechnet. Doch eine eine barrierefreie Bushaltestelle wird es weiterhin nicht geben. Der Ausbau scheitert an äußeren Umständen.

Man hätte eine solche stark geförderte Haltestelle gerne gehabt, wie Bürgermeister und Ausschussvorsitzender Wolfram Meinhardt deutlich machte. Ihn ärgerte es, dass in der gesamten Verbandsgemeinde Deidesheim Lösungen mit kurzen Erhöhungen realisiert wurden. Diese Lösungen beruhten jedoch auf einem Planungsfehler, hatte er zur Auskunft bekommen. Man hätte, um in Gönnheim eine barrierefreie Haltestelle einzurichten, ein Stück Straße wegnehmen müssen, um den Gehsteig an der Stelle auf 2,50 Meter zu verbreitern, sonst könnten Rollstuhlfahrer beim Einsteigen nicht rangieren. Kleine Busse könnten zudem nicht öffnen, weil deren Türen nach außen ausschlagen würden, lautete die Begründung. Die dort sechs Meter breite Bismarckstraße hätte auf 5,50 Meter verengt werden müssen, das wollte man in der stark frequentierten Dorfdurchgangsstraße nicht. Nun bekommt also Gönnheim als einzige Gemeinde in der Verbandsgemeinde keine barrierefreie Bushaltestelle, zum Ärger von Meinhardt.